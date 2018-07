Erneut Quecksilber in Hautcreme gefunden

Koblenz (dpa) - In einer weiteren Hautcreme hat das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt (LUA) Quecksilberspuren nachgewiesen. Das Schwermetall sei in einer Creme zum Entfernen von Sommersprossen aus einem Afro-Shop gefunden worden.

Das teilte das Amt am Mittwoch (2. Dezember) in Koblenz mit. Bei dem beanstandeten Produkt handelt es sich um „Créme Diana“ in einer weißen 30-Gramm-Dose und blau-grauem Verpackungskarton mit Aufschriften in englischer, französischer und arabischer Sprache. Bei längerer Anwendung könne dieses Mittel eine schleichende chronische Vergiftung verursachen. Bereits vor rund einer Woche waren Quecksilberspuren in Mitteln zum Bleichen der Haut oder Entfernen von Sommersprossen gefunden worden.

In Europa ist Quecksilber in Kosmetika verboten. Die Symptome einer chronischen Quecksilbervergiftung reichen von Kopf- und Gliederschmerzen über Lockerung der Zähne, Verfärbungen an Zahnfleisch und Fingernägeln bis hin zum Gedächtnisverlust.