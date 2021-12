Erneut großer Erfolg für Karate Kämpferin Julia Bek

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Geschafft! Dan-Prüfungen, insbesondere bestandene, sind für alle Kampfsportler, so auch für die Karatekas, der Höhepunkt ihres Trainings. Julia Bek, Leiterin der Abteilung Shotokankarate im TSV Lindau, stellte sich in Ingolstadt der Prüfung zum 2. Meistergrad. Verbunden mit viel Selbstdisziplin bereitete sich Bek fast zwei Jahre lang intensiv auf diese Prüfung vor. Zusammen mit Ruben Cüpers, der sich der Prüfung zum 1. Kyu – dem letzten Schülergrad – stellte, trainierte sie drei Mal pro Woche in den Karate-Dojos Memmingen und Bregenz bei Franz Erben, selber 7. Dan, Weltmeister und mehrfacher Deutscher Meister. All dieser zeitliche Aufwand und der viele Schweiß haben sich gelohnt. Schon die Zusammensetzung der Prüfungskommission war für alle Prüflinge eine große Ehre. Die Prüferriege bestand aus den Karatemeistern Jamal Measara 9. DAN, Fritz Oblinger 8.DAN, Lothar Ratschke 8. DAN, Wolfgang Weigert 7. DAN und Präsident des DKV aus den höchstgraduiertesten bayerischen Karatekas. Dies mag sicherlich bei den beiden lindauer Prüflingen für Nervosität gesorgt haben. Erschwerend kam noch hinzu, dass sich Bek als einzige einer Dan-Prüfung stellte und somit natürlich einer besonders genauen Prüfung unterzogen wurde. Diese Nervosität jedoch war unnötig, bestätigten doch alle vier Meister Bek, aber auch Cüpers ihr herausragendes Können und waren voll des Lobs über die gezeigten Leistungen.

Wie in allen Karateprüfungen werden die Bereiche Kata (Formenlauf), Kihon, dem Grundlkagentraining, Kumite, dem Wettkampftraining und Bunkai geprüft. In den vielen Vorbereitungsstunden legte ihr Trainer Franz Erben sehr viel Wert auf das Bunkaitraining. Bunkai ist die praktische Anwendung der Kata und zeigt, ob der Schüler die einzelnen Techniken der Kata verstanden hat und auch anwenden kann. Die Jiin-Kata, oder auch vergessene Kata, deren Ursprung in China liegt, wird in vielen Schulen nicht mehr trainiert, ist im Shotokankarate jedoch Pflichtkata zum 2. Dan. Bek zeigte im Bunkai technisch meisterhaft realitätsnahe Variationen der einzelnen Sequenzen dieser anspruchsvollen Kata und überzeugte so alle Prüfer von ihrem hohen Niveau und Verständnis des Karate.