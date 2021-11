Erneut erfolgreiche Teilnahme am Pilotprojekt „DELF Scolaire B1“ am Sankt- Jakobus-Gymnasium

Zwölf Schülerinnen und Schüler der Klasse 10a des Sankt- Jakobus-Gymnasiums haben im vergangenen Schuljahr mit ihrer Französischlehrerin Meike Schwichtenberg am Pilotprojekt „DELF scolaire B1“ erfolgreich teilgenommen und erhielten nun ihre offiziellen französischen Sprachdiplome. Diese DELF-Zertifikate, die dem Nachweis von Französischkenntnissen dienen, sind ein Leben lang gültig und international anerkannt. Die Französischfachschaft des SJG war im Schuljahr 2019/2020 zum ersten Mal Teil dieses Projektes, welches seit dem Schuljahr 2017/2018 vom Kultusministerium in Zusammenarbeit mit der französischen Botschaft in Berlin sowie dem französischen Fortbildungszentrum France Éducation International (FEI) in Paris durchgeführt wird.

Im Bild: Französischlehrerin Meike Schwichtenberg, Schulleiter Marco Cataldo und die zwölf erfolgreichen Absolventen