Ernährungszentrum Bodensee-Oberschwaben bietet ein vielfältiges Angebot in Bad Waldsee, Leutkirch und Ravensburg

Wer auf der Suche nach einer Aktion für eine Verein oder eine Schule ist, ein neues Rezept ausprobieren möchte oder mit seiner Gruppe nach den Sommerferien eine gemeinsame Aktion plant, der sei beim Ernährungszentrum Bodensee-Oberschwaben in Bad Waldsee genau richtig, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts Ravensburg.

Interessierte können beispielsweise einen „Lernzirkel“ buchen, etwa zum Thema Nachhaltigkeit, womit Schüler einiges über Lebensmittelproduktion, -lagerung und -verarbeitung erfahren. Ein Lernzirkel (Schule) oder Sinnesparcours (Kindertagesstätte) können auch ausgeliehen werden. Für Vereine bieten sich laut Mitteilung ein Melkwettbewerb oder die Demonstration an, wie Haferflocken selbst hergestellt werden. Dafür stehen ein „Kuheuter“ und eine Haferquetsche zum Ausleihen bereit. Das Zeitschriftenangebot reicht von der „Stiftung Warentest“ über „Mein schöner Garten“ bis „glutenfree“ oder „Landlust“. Koch-, Hauswirtschafts- und Gartenbücher oder DVDs liegen ebenfalls zur Ansicht bereit.

Für Kindertagesstätten, Vereine oder sonstige Gruppen vermittelt das Ernährungszentrum Betriebsbesichtigungen auf einem Bauernhof (landwirtschaftlicher Betrieb mit Milchviehhaltung, Gemüse-, Obst- oder Getreideanbau), in einer Mühle oder bei einem Bäcker. Im neuen Programm stehen Workshops wie „Backen: klein, aber fein – Minitörtchen & Co.“, „Die Region genießen – Jetzt wird’s Wild“ oder „Saucenzauber von A bis Z“.

In der Reihe „Die Region genießen – Der Landkreis stellt sich vor“ findet eine Betriebsbesichtigung mit Verkostung bei der Adrian-Kiderlen-Manufaktur statt. Zudem gibt es neue Vorträge wie „Baby led weaning – Ein guter Weg?“, „Die geheimnisvolle Kraft der Gewürze“ und „Wie kommen Kinder auf den Geschmack?“ Für Kinder und Jugendliche gibt es wieder ein vielfältiges Angebot: „Halloween – Süß-schaurige Rezepte zum Abfeiern!“, „Rösti, Chips und Waffeln – Alles aus einer Knolle“, „Basic: Glutenfrei“ sowie „Nikolausbacken“ stehen hier auf dem Programm.

Die Qualifizierung zur Hauswirtschafter/in startet am 12. September in Leutkirch. Die Fortbildung zur Meister/in der Hauswirtschaft beginnt am 4. November in Bad Waldsee. Für beide Angebote sind noch Plätze frei.