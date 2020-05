Ermutigende Resonanz für „Aktion 3-fach“

Kreis Biberach (sz) - Die „Aktion 3-fach“ des Arbeitskreises Entwicklungspolitik Biberach/Riß e. V. (AKE), mit der Menschen geholfen wird, die durch die Corona-Pandemie in ihrer Heimat, im europäischen Ausland und in Entwicklungsländern in besondere Bedrängnis geraten oder bedroht sind, trifft auch weit über den Landkreis hinaus auf ermutigende Resonanz und wird noch fortgesetzt. Das teilte der Verein mit.

Inzwischen konnten wiederum 3000 Euro überwiesen werden: 600 Euro an die Caritas in Biberach zur Milderung von Härtefällen im Kreisgebiet; 1200 Euro an „Ärzte ohne Grenzen“ zur Verbesserung der medizinischen Situation in überfüllten griechischen Flüchtlingslagern; sowie 1200 Euro an „Brot für die Welt“ zur Vorsorge gegen Corona vor allem in afrikanischen Ländern.

Laut Peter Grundler, Regionalleiter der Caritas Biberach-Saulgau, vergeht kaum ein Tag ohne Hilfeersuchen, weshalb jede Spende willkommen sei. Ähnlich hat sich Thomas Opitz von der Diakonischen Bezirksstelle Biberach geäußert, der sich für das zur Verfügung gestellte Geld beim AKE bedankte und unterstrich, wie dringend man angesichts von Corona auch hier auf Spenden angewiesen sei. Hans-Jürgen Dörrich von der Hilfsorganisation „Don Bosco Mondo“, die vom AKE zuletzt vor allem zur Unterstützung indischer Wanderarbeiter aus der „Aktion 3-fach“ 1200 Euro erhalten hatte, schreibt: „Die Pandemie hat für Schwellen- und Entwicklungsländer besonders dramatische Folgen.“ Deshalb unterstützt der AKE mit der nun erfolgten Überweisung auch das Engagement von „Brot für die Welt“, womit zum Beispiel im schwarzafrikanischen Binnenland Tschad der Ausbreitung von Corona vorgebeugt werden soll. Wie viele andere Staaten in Asien, Afrika und Lateinamerika, wo die kirchliche Hilfsorganisation ebenfalls Projekte gestartet hat, wären diese Länder mit teilweise prekären Gesundheitssystemen ohne Hilfe von außen oft total überfordert.

Mit den nächsten Spenden, die auf dem Konto eintreffen, möchte der AKE eine zusätzliche Überweisung an Empfänger in den drei Bereichen (Deutschland, europäisches Ausland und ein Entwicklungsland) tätigen, auch um die „Idee der dreifachen Solidarität“ weiterwirkend ins Bewusstsein zu bringen. Wer die „Aktion 3-fach“ unter diesem Stichwort unterstützen möchte, kann dies durch Spenden auf das AKE-Konto, IBAN: DE23 6545 0070 0000 0123 11, tun.