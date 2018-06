Ermittler verhören Bruder von Mordopfer als Zeugen

Paris (dpa) - Der Bruder des unter mysteriösen Umständen in den Alpen ermordeten britischen Familienvaters wird nach Angaben der französischen Ermittler bisher nicht verdächtigt. Der Mann habe sich in Großbritannien bei der Polizei meldet, um einen Zusammenhang zwischen dem Verbrechen und einem finanziellen Streit zwischen den Brüdern auszuschließen. Er werde als Zeuge verhört, sagte der Staatsanwalt in Annecy. Die Opfer waren irakisch-stämmige Urlauber aus Großbritannien und ein französischer Radfahrer. Sie wurden erschossen. Zwei Mädchen hatten das Drama am Mittwoch überlebt.