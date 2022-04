Erlebnisbus verspricht Freizeit im Stundentakt

Der Erlebnisbus 1 (Linie 7399) ist ab Mittwoch, 6. April, wieder unterwegs. Die Buslinie der Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) verbindet einige der schönsten Freizeitziele der Region.

Zwischen Uhldingen-Mühlhofen und Salem bieten sich zahlreiche Ausflugsorte, heißt es in einer Pressemitteilung. Kein Wunder sei es daher, dass die Macher des Erlebnisbusses die Streckenführung darauf ausgerichtet haben. Die Pfahlbauten in Unteruhldingen, Kloster und Schloss Salem sowie der Affenberg werden im Stundentakt angefahren. Ebenfalls gut erreichbar seien der Naturerlebnispark Schlosssee oder das Feuchtmayer Museum, beide in Salem. Zudem bietet sich in Unteruhldingen ein Anschluss zu den Schiffen der Bodensee-Schiffsbetriebe.

Der Erlebnisbus 1 ist zwischen dem 6. April und 6. November täglich und stündlich unterwegs. Die erste Fahrt startet 9.58 Uhr ab „Unteruhldingen, Hafen“ bzw. 9.31 Uhr ab „Salem, Bahnhof (Mimmenhausen)“. Die letzten Fahrten sind dann um 17.58 Uhr bzw. 17.31 Uhr. Es gilt der reguläre Bodo-Tarif.

Auch die zweite Erlebnisbus-Linie (7383) verbindet vielfältige Ausflugsziele. Neben den Pfahlbauten werden das Auto & Traktor Museum und Meersburg bedient.