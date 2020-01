Berg (ad) - Der Elternbeirat des Kindergartens in Berg veranstaltet am Samstag, 29. Februar, einen Kinderkleiderbasar, dessen Erlös wie jedes Jahr an eine gemeinnützige Organisation gehen wird. Dieses Jahr wird der Betrag an den Ailinger Arbeitskreis Umwelt gespendet, der sich um den Panorama-Obstgarten kümmert. Dies haben die Veranstalter mitgeteilt.

Ailingen-Berg (ad) – Der Elternbeirat des Kindergartens in Berg veranstaltet am Samstag, 29. Februar, von 10 bis 12 Uhr einen Kinderkleiderbasar, dessen Erlös wie jedes Jahr an eine gemeinnützige Organisation gehen wird. Dieses Jahr wird der Betrag an den Ailinger Arbeitskreis Umwelt gespendet, der sich um den Panorama-Obstgarten kümmert. Dies haben die Veranstalter mitgeteilt.

Ob Puppen, Strampler oder Schaukelpferd – alles rund ums Kind wird auf dem Basar angeboten. Gleichzeitig gibt es einen Kuchen- und Getränkeverkauf, den die Eltern ebenfalls selbst organisieren. Auch für die Kleinsten gibt es Unterhaltung: Sie dürfen sich schminken lassen, während sich die Eltern auf dem Basar umschauen.

Die Idee für den Empfänger des diesjährigen Erlöses hatte eine Mutter. Der Arbeitskreis Umwelt in Ailingen setzt sich für den Erhalt einer vielfältigen und natürlichen Landschaft und Landwirtschaft in Ailingen ein. Der Obstgarten „Panorama“, um den sich die Mitglieder des Arbeitskreises kümmern und der seit 2010 existiert, ist etwas ganz Besonderes, sind sich die Mitglieder des Elternbeirats einig. Das Hanggrundstück mit schöner Aussicht unterhalb der Berger Kirche ist durch die aufwendige Pflege jetzt wieder eine ökologisch hochwertige Hochstamm-Obstwiese geworden. Auf dem weitläufigen Gelände gibt es nicht nur Obstbäume und Wiesenblumen, sondern auch einige Schafe aus dem Montafon – eine seltene Rasse, die vom Aussterben bedroht ist. Außerdem sind dort Bienenstöcke und Nistplätze für Vögel und Fledermäuse zu finden.

Der Basar findet am Samstag, 29. Februar, im Gemeindehaus in Berg von 10 bis 12 Uhr statt. Die Veranstalter freuen sich auf regen Besuch und eine hoffentlich stolze Summe für den Panorama-Obstgarten.