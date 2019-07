Erkältungstee zum Bergfest: So erging es Pirmin Eisenbarth auf der vierten Transalp-Etappe

Endlich, das Bergfest ist rum. Vier von sieben Etappen bei der Transalp sind geschafft und die härtesten Anstiege liegen hinter uns. Nachdem die letzten Tage für mich echt hart waren, ist es für den Kopf wirklich wichtig, zu wissen, dass das Schlimmste nun vorbei ist. Bei der heutigen Etappe habe ich mich auch schon viel besser gefühlt als gestern und vorgestern. Nachdem mich an Tag drei eine Erkältung stark gebeutelt hatte, habe ich am Abend viel inhaliert und Erkältungstee getrunken. Das hat gewirkt. Wir kamen gut ins Rennen von Eggental nach San Martino. Am langen Schlussanstieg von Kilometer 50 bis Kilometer 60 war ich dann aber doch wieder gut am leiden. Teilweise mussten wir unsere Räder auch wieder schieben. Trotzdem: Ins Ziel sind wir sogar gesprintet – auch wenn es nicht ganz gereicht hat und wir uns mit Platz neun zufrieden geben mussten. Die Jungs von KTM Pro waren einfach schneller. Außerdem liegen sie in der Gesamtwertung mehr als eine halbe Stunde vor uns und sind nicht mehr einzuholen. Geärgert hat uns die Niederlage im Sprint deshalb nicht wirklich. Ob nun Platz acht oder neun, das spielt am Ende keine Rolle. Für uns zählt die Gesamtwertung – und da sind wir gut unterwegs. Wir haben Platz acht verteidigt und unseren Vorsprung auf die direkten Verfolger sogar um ein paar Minuten ausgebaut. Jetzt haben wir den Rücken wieder etwas freier und wollen unseren Platz halten. Dafür müssen wir am Donnerstag noch einmal eine anstrengende Etappe mit 112Kilometern und mehr als 3000Höhenmetern überstehen und schauen, dass wir auf dem 30Kilometer langen Flachstück in einer Gruppe fahren. Allein im Wind wäre tödlich. Wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden. Auch wenn wir mehr als die Hälfte geschafft haben, sind noch immer drei Tage zu fahren. Trotzdem: Wir sind gut drauf, die Erkältung scheint vorbei zu sein und wir freuen uns auf die letzten Etappen – und vor allem auf die Zieleinfahrt in Molveno am Samstag. Dann stoßen wir aber nicht mit Erkältungstee an. Bis morgen.