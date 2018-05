Erinnerungscafé: „Ausgehen und Einkehren in Isny“

Die Städtischen Museen Isny laden im Rahmen ihres Projekts „Panorama-Partner“ am Mittwoch, 23. Mai, ab 14.30 Uhr in der Unteren Mühle zum Erinnerungscafé mit dem Thema „Ausgehen und Einkehren“ ein. Bei einer Tasse Kaffee und Kuchen geht es laut Veranstalter gemeinsam durch die Straßen von Isny.

Welche Gebäude sind noch in guter Erinnerung an gesellige Stunden? Wann und wohin ging man früher zum Essen oder nur auf einen Kaffee? Wo gab es das beste Bier? 1965 soll es neben der heutigen Brauerei Stolz noch fünf Cafés und 36 Gasthäuser gegeben haben. Weiß noch jemand Wirtschaften, die heute unbekannt sind? Gab es berühmt-berüchtigte Stammtische und besondere sonntägliche Frühschoppen? Was weiß man noch über „den Schwanen“, „den Strauß“ oder „die Blume“? Häufig braute der Wirt früher selbst, wie im „Wilden Mann“, aber wo exakt war dieser in der Wassertorstraße? Welche Gerichte wurden damals in den Gasthäusern gekocht, die man heute nicht mehr bestellen kann?

Die schönste Anekdote sollten am besten aufgeschrieben und dem Museum übergeben oder auch gerne im Erinnerungscafé vorlesen werden. Fotos, Bierdeckel, Rezepte oder andere Objekte dürfen auch mitgebracht werden.