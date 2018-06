Erika Young zeigt Gebirge und Meer

Mit dem Titel „Gebirge und Meer“ ist eine Ausstellung überschrieben, die am Dienstag in der Bücherei im Kornhaus eröffnet worden ist. Die 22 Exponate von Erika Young aus dem bayerischen Kissing, die vor 70 Jahren in Rauscha bei Görlitz geboren wurde, zeigen ebenso Gebirgszüge der Alpen und des Riesengebirges wie sie mit der Sicht auf den Nordsee- oder Atlantikstrand Urlaubserinnerungen wachrufen. Die Materialien der experimentellen wie auch der traditionellen Malerei sind Öl, Acryl, verschiedene Tuschen und Pigmente.

Erika Young hat sich aber nicht nur als Malerin, sondern ebenso als Schauspielerin, Sängerin und Autorin einen Namen gemacht. Letzteres wird sie bei den diesjährigen „Wangener Gesprächen“, die der Wangener Kreis in Verbindung mit der Stiftung Kulturwerk Schlesien und der Stadt Wangen vom 26. bis 29. September veranstaltet, unter Beweis stellen. Bei der Finissage ihrer Ausstellung am 26. September, um 19.15Uhr, wird Young Texte aus dem Riesengebirge lesen.

ut