Erich Lang ausgezeichnet

Von Schwäbische Zeitung

Vier junge Männer, die im Besitz von Betäubungsmitteln waren, hat die Polizei am Sonntag gegen 14.15 Uhr auf einem Spielplatz an der Hölderlinstraße in Bad Saulgau kontrolliert. Ein Zeuge hatte zuvor Marihuanageruch wahrgenommen und die Polizei informiert. Die vier 15- bis 21-Jährigen führten in einem Turnbeutel etwa 70 Gramm Marihuana sowie mehrere hundert Euro Bargeld mit sich.