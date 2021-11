Erich Lamers erhält ersten Preis für seine Streuwiese im Höllwiesental

Der Landschaftserhaltungsverband Landkreis Biberach (LEV) hat die Gewinner des Naturwettbewerbs „Immer am Rand, meistens verkannt“ ausgezeichnet. 38 ökologisch wertvolle Randflächen hatten 26 Landwirte, Gemeinden, Vereine und Privatleute in dem Wettbewerb präsentiert.

„Meist nehmen wir die großen Flächen in der Landschaft wahr, – blühende Rapsfelder, wogende Getreideäcker, den Wald oder Bachläufe“, sagte der Erste Landesbeamte Walter Holderried. „Verkannt werden dabei die Randflächen wie zum Beispiel ungenutzte Brachen, Gewässerrandstreifen, Feldraine, Böschungen und Waldsäume. Sie jedoch haben den ökologischen Wert dieser Flächen erkannt und sie zum Wettbewerb angemeldet.“

Der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Biberach, Martin Bücher, lobte den LEV für die Initiative, mit einem Naturwettbewerb den großen Artenreichtum in der Region sichtbar zu machen. Er dankte allen, die den ästhetischen und ökologischen Wert der Randflächen wahrgenommen und teilweise auch die Pflege dafür übernommen haben.

Durch die Unterstützung der Stiftung der Kreissparkasse Biberach konnten den drei Bestplatzierten Haupt- und Anerkennungspreise übergeben werden. Außerdem erhielten alle 20 Anwesenden ein Streuobst-Memory, mit dem man spielerisch mehr über einheimische Obstsorten erfährt.

Mit Platz eins und 300 Euro wurde Erich Lamers gewürdigt, der eine artenreiche Streuwiese im Höllwiesental (Haslach, Rot an der Rot) eingereicht hatte. Anerkennungspreise erhielten Harald Mang aus Haslach, Eigentümer einer Teilfläche und seit 2018 dort pflegerisch tätig, sowie Peter Sary als Vorsitzender des Schwäbischen Albvereins Rot an der Rot. Er hatte von 2004 bis 2018 Arbeitseinsätze zum Erhalt der naturschutzbedeutsamen Fläche organisiert und bekam noch am gleichen Abend das Preisgeld von Lamers zusätzlich für die Vereinsarbeit als Spende zugesagt.

Platz 2 und 200 Euro Preisgeld gingen an Nicole Hölz aus Ittenhausen, die einen arten- und strukturreichen Feldrain in der Gemarkung Dürrenwaldstetten anmeldete. Bürgermeister Andreas Schneider erhielt für die 2001 bei der Flurbereinigung als Feld- und Wegeflurstück angelegte, gemeindliche Fläche einen Anerkennungspreis.

Otto Embacher, bis vor kurzem Vorsitzender des Schwäbischen Albvereins Biberach, gewann mit der Randfläche „Teich mit Ufer- und Gehölzsaum“ inmitten einer Wiesen- und Weidefläche bei Reute Platz drei und 100 Euro. Für Bewirtschafter und Landwirt Karl Eisele aus Geradsweiler nahm seine Mutter Lore Eisele den Anerkennungspreis entgegen.

Der Naturwettbewerb ist mit der Preisverleihung noch nicht abgeschlossen, denn auf manchen Randflächen ist das LEV-Team weiter beratend und mit Pflegeprojekten tätig.