Erholung auf US-Automarkt - VW und Daimler Gewinner

New York (dpa) - Die Signale für eine Trendwende auf dem US-Automarkt haben sich im November verstärkt. Zu den Gewinnern zählten neben den asiatischen Herstellern auch Volkswagen und Daimler. Deutschlands größter Autobauer Volkswagen steigerte seinen Absatz in den USA bereits den fünften Monat in Folge. Dagegen verloren die US-Hersteller weiter Marktanteile. Auch BMW musste erneut einen Rückschlag einstecken. Dagegen verbuchten Audi und Porsche einen besseren Absatz als vor einem Jahr.