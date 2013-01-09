Ergebnisse und Tabelle Türkei - Nachholspiel
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Akhisarspor-Antalyaspor1:0RangVereinSpieleTorverhältnisPunkte1.Galatasaray Istanbul1734:20332.Besiktas Istanbul1738:25303.Antalyaspor1728:22304.Fenerbahce Istanbul1725:19275.Eskisehirspor1732:23246.Bursaspor1726:20247.Trabzonspor1719:15248.Kardemir Karabükspor1723:26249.Kasimpasa Istanbul1724:202310.Sivasspor1721:242211.Genclerbirligi Ankara1725:262112.Istanbul BB1719:202113.Orduspor1719:192014.Gaziantepspor1716:242015.Kayserispor1722:291916.Elazigspor1711:271617.Mersin Idman Yurdu1718:271518.Akhisarspor1712:2615