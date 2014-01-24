Ergebnisse und Tabelle Türkei - 18. Spieltag

Kasimpasa Istanbul-Kardemir Karabükspor0:0Genclerbirligi Ankara-Caykur Rizespor3:1Bursaspor-Eskisehirspor3:1Trabzonspor-Besiktas Istanbul1:1Sivasspor-Kayserispor3:0Elazigspor-Akhisarspor2:1Kayseri Erciyesspor-Antalyaspor1:3Gaziantepspor-Galatasaray Istanbul0:0Fenerbahce Istanbul-Konyaspor2:1RangVereinSpieleTorverhältnisPunkte1.Fenerbahce Istanbul1845:20442.Galatasaray Istanbul1828:17343.Sivasspor1834:23324.Kasimpasa Istanbul1832:21325.Besiktas Istanbul1831:20306.Trabzonspor1826:22287.Eskisehirspor1823:18278.Bursaspor1822:20279.Kardemir Karabükspor1817:172710.Akhisarspor1822:232511.Genclerbirligi Ankara1821:212412.Gaziantepspor1822:312213.Antalyaspor1823:242114.Konyaspor1823:282015.Caykur Rizespor1819:281616.Elazigspor1821:401617.Kayseri Erciyesspor1813:311217.Kayserispor1813:3112