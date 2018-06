Ergebnisse und Tabelle Regionalliga Nord - Nachholspiel

Von Christian Metz

Der TSV Berg bleibt ein weiteres Jahr in der Landesliga. Die Berger verloren in der zweiten Runde der Relegation mit 0:1 gegen den FV Löchgau. In der 111. Spielminute erzielte Tom Kühnle den Siegtreffer für die Löchgauer – kurz davor hatte Arne Kittel einen Foulelfmeter verschossen.

In der regulären Spielzeit hatten sich die Berger eine Halbzeit lang sehr schwer getan, die gut organisierte Defensive des Gegners zu knacken. In der zweiten Halbzeit erarbeite sich der TSV klare Vorteile, konnte aber seine Chancen nicht nutzen.