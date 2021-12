Ergebnisse aus der Bürgerwerkstatt Baindt werden online vorgestellt

Baindt (sz) - Im Juli 2021 hatte in Baindt gemäß einer Mitteilung eine Bürgerwerkstatt das Ziel, Ideen für die Gestaltung und Nutzung des Dorfplatzes zu sammeln. In einem kreativen Prozess konnten sich die Bürgerinnen und Bürger einbringen und aktiv mitdiskutieren. Sie erhielten die Möglichkeit Ihre Anregungen in die Planung für den Dorfplatz einfließen zu lassen.

Über die in der Bürgerwerkstatt erarbeiteten Anregungen und Hinweise wurde im Gemeinderat berichtet und diskutiert. Am 15. Dezember wird nun das Büro 365° freiraum+umwelt die Ergebnisse reflektieren und der Öffentlichkeit vorstellen. Die Veranstaltung wird als Webex-Meeting stattfinden. Dabei gibt es auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Aufgrund der technischen Gegebenheit sollte man sich bis zum 13. Dezember anmelden, per E-Mail mit persönlichen Angaben wie Wohnadresse, Telefonnummer und E-Mailadresse an v.koopers@baindt.de. Am 14. Dezember bietet die Gemeinde von 20 bis 20.30 Uhr einen technischen Probelauf an. Bei der Anmeldung kann man angeben, ob man am Probelauf mitmachen möchte. Per E-Mail kommt vorab eine Kurzanleitung zu Webex sowie die notwendigen Zugangsdaten.