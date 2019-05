Ergebnis der Untersuchung: Hettinger Wald steht gut da

Hettingen - In einem fast zweijährigen Verfahren wurde die Forsteinrichtungserneuerung im Stadtwald Hettingen vorgenommen. Im ersten Schritt wurde dabei der Waldzustand erfasst, dann die Ergebnisse im Vergleich Plan und Vollzug für den Zeitraum 2009 bis 2018 begutachtet. Gemäß der vorgegebenen Ziele wurde die Planung für die neue Arbeitsperiode 2019 bis 2028 ausgearbeitet. Die Zustimmung zur Forsteinrichtungserneuerung erfolgte im Gremium einstimmig.

Als Ziele waren vom Gemeinderat im wesentlichen artenreiche Waldbestände, ein hoher Anteil von Naturverjüngung und eine gute Qualität in der Jungbestandspflege eingetragen worden. Als besonders zu beachtende Problembereiche wurden Rotfäule, Dürre- und Borkenkäferschäden in labilen Fichtenbeständen angegeben.

Bei einem Waldbegang im Stadtwald Hettingen wurden drei Waldbilder beispielhaft besichtigt und dabei die Waldentwicklungstypen Buche, stabile und labile Fichte bei unterschiedlichen Standortsverhältnissen und Probleme und wichtige Hinweise besprochen. „Der Wald steht gut da“, war das wichtigste Resümee von Forsteinrichter Alexander Jentsch vom Regierungspräsidium Tübingen. Er mahnte aber auch wirksame Veränderungen in den jagdlichen Bemühungen bei den Verbissschäden gerade in aufgelockerten und damit schwierigen waldbaulichen Verhältnissen an.

Bei der nachfolgenden Besprechung in der Sitzung des Gemeinderats griff Bürgermeisterin Dagmar Kuster die jagdliche Problematik - auch im Zusammenhang mit der anstehenden Jagdverpachtung auf - und schlug einen gemeinsamen Begang mit den Jägern und den Förstern vor. Damit soll die Problematik und entsprechende Vorschläge zur Verbesserung vor Ort besichtigt und besprochen werden.

Der Stadtwald Hettingen weist eine Fläche von 970 Hektar Holzbodenfläche auf. Hauptbaumarten sind Buche mit 37 Prozent, Fichte mit 36 Prozent und Ahorn mit neun Prozent. Der Holzvorrat ist mit 367 Vorratsfestmeter je Hektar sehr ordentlich, auch im Vergleich zu den Nachbargemeinden. Der Flächenanteil mit Naturverjüngungsvorrat stieg auf 62 Prozent bei den Beständen über 60 Jahre. Buchen- und Fichten-Altholzbestände sind überdurchschnittlich stark vertreten.

915 Hektar Wald liegen in Wasser- und Quellschutzgebieten, 112 Hektar sind Bodenschutzwald, 241 Wald gehören zum Erholungswald Stufe 2. Die gesamte Waldfläche liegt im Naturpark Obere Donau, 30 Hektar Wald befinden sich im Landschaftsschutzgebiet.

Der bisherige Hiebssatz lag bei 78 400 Festmeter, der Vollzug erreichte 76 000 Festmeter und lag damit geringfügig unter dem Zuwachs. Die geplanten forstlichen Betriebsarbeiten wurden allesamt übererfüllt, zum Beispiel 19 Hektar Anbau, 58 Hektar Jungbestandpflege, 560 Stück Douglasie-Ästung. Im Schnitt der vergangenen zehn Jahre wurde mit einem jährlichen Überschuss von durchschnittlich 164 536 Euro ein sehr gutes Betriebsergebnis erzielt.

Aufgrund der betrieblichen Struktur hinsichtlich Vorrat, Zuwachs und Altersklassenlagerung wird eine Anhebung der Nutzung auf 79 800 Festmeter vorgeschlagen. Der Hiebssatz bleibt mit 8,2 Erntefestmeter je Jahr und Hektar immer noch unter dem laufenden Zuwachs von 9,1 Erntefestmeter je Jahr und Hektar. Die Jungbestandspflegefläche wird mit 72,5 Hektar angegeben. In der Verjüngungsplanung sind 41,8 Hektar als Naturverjüngung und 31,8 Hektar als Anbau vorgesehen. Bei einer stabilen Holzmarktlage ist auch weiterhin mit einem positiven Betriebsergebnis zu rechnen.

Um die Forstbetriebsarbeiten mit Fachkräften erledigen zu können wird voraussichtlich nach Abschluss seiner Forstwirtausbildung Paul Müller aus Gammertingen in den Forstbetrieb Hettingen übernommen. Eine weitere Stelle ist ausgeschrieben.