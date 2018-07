Erfurt will gegen Braunschweig nachlegen

Erfurt (dpa) - Fußball-Drittligist FC Rot-Weiß Erfurt will gegen Eintracht Braunschweig im letzten Hinrundenspiel einen weiteren Erfolg landen. Allerdings reist der Gegner aus Niedersachsen mit neun Spielen ohne Niederlage im Gepäck und als Tabellendritter ins Steigerwaldstadion.

„Sicher wird das Spiel ein Gradmesser für uns. Ich denke aber, dass Braunschweig nach vorn spielen wird, sich dadurch für uns auch Räume ergeben werden und wir nicht wie zuletzt gegen eine Wand anlaufen müssen. Das macht es für uns etwas leichter“, sagte Rot-Weiß-Trainer Rainer Hörgl. An der Startelf wird der 52-Jährige nach dem überzeugenden Auftritt in Burghausen nichts ändern. Der in der Vorwoche verletzte Petr Smisek kehrt zurück in den Kader. In Thiago Rockenbach da Silva wird einer der besten Erfurter der letzten Wochen ein kleines Jubiläum feiern: Der Spielmacher bestreitet sein 100. Pflichtspiel für den FC Rot-Weiß.