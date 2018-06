Erfurt trotz 4:0-Sieges gegen Oberhausen Fünfter

Erfurt (dpa) - Rot-Weiß Erfurt hat am Samstag in der 3. Fußball-Liga gegen Rot-Weiß Oberhausen klar mit 4:0 (1:0) gewonnen.

Vor 6439 Zuschauern hatten die Gastgeber schon früh durch Dominick Drexler (6. und 7.) zwei Großchancen, die jedoch genauso vergeben wurden wie die beiden Möglichkeiten von Marcel Reichwein (30. und 31.). Smail Morabit (36.) machte es besser und sorgte für die hochverdiente Erfurter Führung. Drexler (52.) kam doch noch zum Torerfolg und Morabit (61.) erhöhte mit seinem zweiten Tor auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte Drexler (85.) mit seinem zweiten Treffer.

Trotz des klaren Heimerfolges bleiben die Erfurter auf dem fünften Tabellenplatz und haben damit die Qualifikation für den DFB-Pokal verpasst. Oberhausen trat indes in Erfurt wie ein Absteiger auf, kassierte völlig zurecht die 16. Saisonniederlage und fiel noch vom 18. auf den 19. Rang zurück. Zugleich blieb der Absteiger mit der vierten Niederlage in Serie auch zum siebten Mal in Serie sieglos.