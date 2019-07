Erfrischung pur im Freibad und Kiosk Kreuzthal

An heißen Tagen genau das Richtige: Rein ins kühle Nass im Freibad Kreuzthal neben dem Feuerwehrhaus. Hier wird jeder Brand gelöscht, auf der Haut und der in den Kehlen. Die Kiosk-Betreiberin Alexandra Wagner bewirtet hier in der dritten Saison zusammen mit ihrem Partner Jochen Müller. Und sie machen ihren Job prima. Klassische „Bade-Gerichte“ wie Currywurst und Pommes, Wurstsalat, Pizza, Kuchen und eine große Eiskarte gibt es ebenso wie einen Sundowner Aperol. „Das Wasser kommt direkt aus der Eschach“, erzählt Jochen Müller, der sich nicht nur um das Wohl der Gäste kümmert, sondern auch für die Wasserqualität und Sauberkeit des Bades zuständig ist. Momentan beträgt die Wassertemperatur erfrischende 24 Grad. Für Kinder gibt es Spielgeräte, für die Jugend einen Beachvolleyball-Platz und für den Schatten kann man am Kiosk Sonnenschirme ausleihen. Geöffnet ist jederzeit, der Eintritt frei. Betreiber ist die Gemeinde Buchenberg. Foto: Carmen Notz