Erfreuliche Bilanz bei Licht-Aktion zu vermelden

Nicht im roten Kostüm und weißem Bart, sondern mit leuchtender Warnweste haben Mitglieder der VCD-Ortsgruppe (Verkehrsclub Deutschland) am Nikolaustag-Morgen gut 30 Schülerinnen und Schüler im Schulzentrum mit einem Schokoherzen belohnt, die mit funktionierendem Licht am Fahrrad gekommen sind. Lediglich bei drei Radlern war nach Angaben des Veranstalters das Rücklicht defekt, sie erhielten einen Gutschein für einen Check bei Leutkircher Fahrradhändlern. Am frühen Abend wurde die Aktion in der Leutkircher Altstadt mit ähnlichem Ergebnis fortgesetzt Dies ist eine doch erfreuliche Bilanz einer von der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundliche Kommunen (AgFK) initiierten Aktion. Sie möchte gerade in der dunklen Jahreszeit mehr Sicherheit für die am Straßenverkehr besonders gefährdeten Teilnehmer erreichen.

Der VCD weist darauf hin, dass eine funktionierende Beleuchtung und zusätzliche Reflektoren bei Fahrrädern verkehrsrechtlich vorgeschrieben sind. Seit kurzem sind dabei auch batterie- oder akkubetriebene Stecklichter zulässig. Nabendynamos machen Fahrräder regen- und wintertauglich und Dioden sind nicht nur sehr hell, sondern können auch nicht mehr durchbrennen. Automatisches Standlicht hinten und auch vorne trägt zusätzlich zur Sicherheit bei. Mittlerweile gibt es auch eingebaute Sensoren, die das Licht bei Dunkelheit automatisch einschalten. Der Schwachpunkt Beleuchtung gehört also zum Glück der Vergangenheit an.