Erfolgserlebnis in Eschach dringend gesucht

Der TSV Eschach empfängt am Sonntag (16 Uhr) den SV Weingarten zum Landesliga-Derby. Beide Teams stehen unten drin. „Es geht um fette Punkte“, bringt es Eschachs Trainer Philipp Meißner auf den Punkt.

Meißner musste am vergangenen Freitag kurzfristig improvisieren. Als erstes Team der Landesliga erwischte es bekanntlich den SV Kehlen mit einem Corona-Verdachtsfall in den eigenen Reihen. Eschach war als Gegner mit im Boot – es hieß: „Training in Untereschach statt Spiel in Kehlen.“ Ob sein Team die Absage aus dem Spielrhythmus bringen könnte? Meißner winkt ab: „Obwohl ... nach zwei verlorenen Spielen würden wir eigentlich ganz gerne aus dem Rhythmus kommen.“

Keine Frage: Der SV Weingarten ist ein Gegner, gegen den Eschach zu Hause punkten muss, wenn der Klassenerhalt das Ziel sein soll. „Die Weingartener haben gegen Laupheim bis zum verschossenen Elfmeter gut mitgehalten“, warnt Meißner aber davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Und vor allem: „Sie haben schon dreifach gepunktet.“ Der TSV nicht! Für Eschachs Trainer geht es durchaus um etwas: „Wenn wir noch einmal verlieren, fängt es in den Köpfen an zu arbeiten.“ Kopfarbeit ist bei Meißner jetzt schon beim Nachdenken über die Startelf gefragt: Aufgrund von Urlaub hat er Lücken im Kader, auch verletzungsbedingt gibt es ein paar Fragezeichen.

„Wir wollen zumindest nicht als Verlierer vom Platz gehen.“ Diese Devise gibt Weingartens Trainer Thomas Lupfer für den Sonntag aus – und fügt gleich hinzu: „Das wird schwer genug.“ Die Partie gegen Laupheim hatte ihre Auswirkungen: Innenverteidiger Malte Häußler, der in Halbzeit eins dick bandagiert werden musste, hat einen Bänderriss und eine Kapselverletzung davongetragen. Und auf Saikou Drammeh müssen die Weingartener aufgrund seiner Roten Karte verzichten. Der Stürmer kam aber noch glimpflich davon: Für seinen Schuss auf einen am Boden liegenden Laupheimer kassierte er zwei Wochen Sperre – das Urteil zeigt Fingerspitzengefühl, denn eine wirklich böse Absicht steckte nicht hinter Drammehs Fauxpas. Auch der Trainer, der nach dem Platzverweis durch die Decke ging, zeigte sich einsichtig: „Ich habe in meiner Stellungnahme und vor der Mannschaft gesagt, dass das ein Fehler war, der mir nicht passieren darf“, meint Lupfer.

Gelb-Rot bedeutet für einen Trainer nicht, dass er im nächsten Spiel gesperrt ist – Lupfer kann also in Eschach an der Linie stehen. Vorher muss er allerdings mit seinem Trainerkollegen Markus Giuliani angesichts der Ausfälle – neben Häußler und Drammeh fehlen die jungen Hadi Tfayli und Dorian Bardhi – eine Menge Hirnschmalz in die Aufstellung stecken: „Es werden wohl drei A-Jugendliche mit im Kader sein.“

Im Training haben Lupfer und Giuliani einen Fokus auf das eigene Ballbesitzspiel gelegt – ansonsten bleibt es dabei: „Wir sind auf einem guten Weg und wollen von diesem Weg nicht abweichen.“ Tief hinten rein stellen ist beim SVW nicht das Mittel der Wahl: „Es bleibt bei der offensiven Ausrichtung.“