Erfolgreiches Sportabzeichen-Jahr beim TSV Eriskirch

Trotz Corona wurden in diesem Jahr in Eriskirch beim TSV und in der Irisschule wieder Abnahmen zur Erlangung des deutschen Sportabzeichens durchgeführt. Insgesamt konnte Günther Lenz 119 Urkunden und Abzeichen den erfolgreichen Teilnehmer*innen und überreichen.

Leider konnte die Verleihung für die Teilnehmer*innen des TSV nicht wie üblichen im Sportheim mit allen gemeinsam stattfinden. Stattdessen wurden Urkunde und Abzeichen persönliche an der Haustüre oder über den Briefkasten 'übergeben'. Beim TSV Eriskirch haben in diesem Jahr 35 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mitgemacht. Unter Ihnen Teilnehmer*innen aus Florenz, Tübingen, Weingarten, Steinen, Entringen, Bierkeller, Kressbronn, Friedrichshafen und Eriskirch. Ältester Teilnehmer mit 85 Jahren Heribert Kiebler. Heribert hat bereits 15-mal teilgenommen und wie immer das Abzeichen in GOLD erreicht. Auch die Irisschule durfte in diesem Jahr wieder mitmachen. Streng nach den Corona-Auflagen fanden die Abnahmen im Sommer an vier Terminen statt. Immer zwei Klassen der gleichen Jahrgangsstufe. Bei allen Abnahmen wurde darauf geachtet, dass es keine Vermischung der Klassen gab.

Insgesamt stellten sich 162 Kinder der Irisschule den Herausforderungen zur Erlangung des deutschen Fitness Ordens. 84 von Ihnen konnte Günther Lenz Urkunde und Abzeichen für die erfolgreiche Teilnahme überreichen. Auch Familien haben in diesem Jahr wieder mitgemacht. Dies waren die Familien Kröger, Neub, Caponetti, Neumann, Mehre, Schneider/Kiefer, Müller, Werner und Lenz/Acker. Eine Familienurkunde erhalten alle Familien, bei denen mindestens 3 Personen aus einer Familie das Sportabzeichen erfolgreich ablegen. Der TSV bedankt sich bei allen die trotz den doch teilweise starken Einschränkungen mitgemacht haben. Ganz besonders bei den Helferinnen und Helfern vom TSV Eriskirch und dem VFB Friedrichshafen. Der Fränkel Stiftung für die ‚süße‘ Unterstützung und der Sparkasse Bodensee für die Übernahme der Gebühren für Abzeichen und Urkunde bei den Kindern und Jugendlichen. Einen ganz besonderen Dank der Sportabzeichen Referentin des Bodenseekreises Frau Silvia Siegl und ihrem Mann Christoph. Prüfen, Fehler korrigieren, Drucken und Bereitstellen aller Unterlagen funktioniert perfekt - Danke. Der TSV Eriskirch wünscht allen Teilnehmer*innen, dass sie fit und gesund bleiben und im nächsten Jahr wieder dabei sind.