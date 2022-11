Erfolgreicher Nachwuchs im Handwerk

Kreis Biberach (sz) - Sie gehören zu den besten Gesellinnen und Gesellen in Baden-Württemberg: 18 junge Handwerker aus dem Gebiet der Handwerkskammer (HWK) Ulm sind beim Wettbewerb „Profis leisten was (PLW)“ ausgezeichnet worden. Unter Hunderten Bewerbern setzten sie sich durch und zeigten, dass sie Wissen und Können in ihrem Handwerk beherrschen. Jetzt messen sie sich auf Bundesebene.

Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, sagte: „Im Handwerk spielt unsere Region landesweit vorne mit. Der Wettbewerb auf Bundesebene wird zu tollen Leistungen herausfordern und die Kunden in unserer Region dürfen sich anschließend auf Top-Handwerksleistungen bei Ihnen vor Ort freuen.“

Insgesamt 74 Nachwuchshandwerker waren auf Landesebene beim Wettbewerb gestartet. Davon schafften es 36 Handwerkerinnen und Handwerker unter die Bestplatzierten: 18 davon belegen den ersten Platz, zehn den zweiten und acht den dritten Platz. Von den Erstplatzierten absolvierten fünf im Alb-Donau-Kreis ihre Ausbildung, vier im Landkreis Ravensburg, zwei im Ostalbkreis, eine im Bodenseekreis, einer im Kreis Heidenheim, und fünf im Stadtgebiet Ulm. Darunter sind beispielsweise ein Steinmetz und Steinbildhauer, ein Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker, eine Bestattungsfachkraft oder auch eine Fotografin.

Zweiter Landessieger wurden zwei Nachwuchshandwerker aus dem Kreis Biberach: Sebastian Gregor Vogg, Straßenbauer bei Max Wild GmbH in Berkheim, und Maico Treß, Brauer und Mälzer bei Blank’s Brauerei in Zwiefaltendorf. Dritter Landessieger wurden Paul Graf, Fleischer bei Landmetzgerei Graf in Ottersweier, Falk Barth, Maurer bei Fritschle GmbH in Uttenweiler, und Felix Welser, Mechatroniker für Kältetechnik bei Seitz Haustechnik GmbH in Erolzheim.

Auch im laufenden Ausbildungsjahr starteten Jugendliche in die handwerkliche Ausbildung: Mehr als 2500 junge Menschen begann laut HWK Ulm in den Betrieben zwischen Ostalb und Bodensee eine Lehre. Sie wollen in über 130 Handwerksberufen mitanpacken. In ihrem Arbeitsalltag wollen sie die Menschen vor Ort mit Handwerksleistungen versorgen und Klimaschutz und Mobilitätswende voranbringen. Handwerksbetriebe brauchen diese engagierten Nachwuchshandwerker für die anstehenden Zukunftsaufgaben und investieren in ihre Ausbildung. Sie geben handwerkliches Wissen und Können an die nächste Generation weiter und sichern die Qualität der Handwerksleistungen.