Erfolgreicher Brückenbauer aus Riedlingen

Hans Renn vom Kreisgymnasium Riedlingen hat vergangene Woche beim Schülerwettbewerb „JuniorING“ der Ingenieurkammer Baden-Württemberg einen beachtlichen 6. Platz geholt. Das von ihm gebaute Brückenmodell, mit dem er bei dem jährlich stattfindenden Wettbewerb angetreten war, hatte er am Schülerforschungszentrum (SFZ) in Bad Saulgau angefertigt.

In diesem Jahr stand der Schüler-Wettbewerb unter dem Motto „Brücken verbinden“. Die Schüler sollten eine Fuß-und Radbrücke planen und konstruieren, die einen Freiraum von 60 Zentimeter überbrückt. Zwischenstützen waren nicht erlaubt. Erstmalig durften für den Bau ausschließlich Papier, Folie, Klebstoff, Schnur und Stecknadeln verwendet werden. Die fertige Brücke musste dann einem Belastungstest standhalten.

Hans Renn wurde am SFZ in Bad Saulgau von den ehrenamtlichen Betreuern Richard Michl und Eugen Lang betreut. Sein Fazit: Einfach loslegen ist nach seiner Erfahrung meistens nicht sinnvoll. „Ich habe schnell gelernt, wie wichtig eine gute Vorbereitung für das Gelingen meines Modells war.“

Richard Michl, der bereits seit vielen Jahren am SFZ aktiv ist, hat den Wettbewerb und die vielen Erfolge der Modellbau-Schüler im SFZ Bad Saulgau in den vergangenen Jahren mit einem Zitat von Bill Gates zusammengefasst: „Erfolg entsteht dadurch, dass man sich auf das konzentriert, was man wirklich mag und worin man gut ist.“

In diesem Sinne freut sich das SFZ auf viele weitere interessierte Schülerinnen und Schüler in den kommenden Jahren. Jedes Jahr beteiligen sich mehrere hundert Schülerinnen und Schüler aus ganz Baden Württemberg am Schülerwettbewerb der Ingenieurkammern.