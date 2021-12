Erfolgreiche Turniersaison und Berufung in den Bundeskader

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anna Kesenheimer, Nina Kesenheimer und Anna Krause starteten im vergangenen Jahr mit ihren Islandpferden erfolgreich auf Turnieren in ganz Deutschland, unter anderem auf der Deutschen Meisterschaft in Frankfurt und der Deutschen Jugend Meisterschaft in Kaufungen. Alle drei trainieren gemeinsam auf dem Islandpferdehof Möllenbronn bei Fronhofen, auf dem auch ihre Pferde beheimatet sind.

Aufgrund der hervorragenden Leistungen wurde nun Anna Kesenheimer mit ihrem Pferd Vidalin frá Hamraholi in den Bundeskader berufen. Auch Anna Krause überzeugt in dieser Saison und wurde daher mit Thor von Möllenbronn in den Landesverbandskader Baden-Württemberg berufen. Nina Kesenheimer und ihr Pferd Krummi vom Pekenberg sind bereits seit dem letzten Jahr Mitglieder im Bundeskader der Jungen Reiter. Außerdem konnten Anna und Nina sehr gute Platzierungen im Deutschlandweiten TopTen-Ranking und auch im WorldRanking erzielen.

Anna und ihr Vidalin wurden deutschlandweit 3. im Speedpass und 4. in der Passprüfung, während Nina und Krummi 4. in der Passprüfung und 7. im Speedpass sind. Im Worldranking konnten sich beide in ihren Disziplinen unter den Top 20 platzieren, Nina Kesenheimer in der Passprüfung sogar in den Top 10. Damit sind die Reiterinnen aus Möllenbronn auch weltweit sehr stark vertreten.

Im nächsten Jahr steht die mitteleuropäische Meisterschaft der Islandpferde in Hannover an. Anna und Nina Kesenheimer hoffen, dass sie sich auch hierfür qualifizieren können und somit ihr Land international vertreten dürfen. Anna und ihr Hengst Vidalin würden als amtierende Mitteleuropäische Meister im Passrennen 250 m an den Start gehen.