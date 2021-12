Erfolgreiche Sportler beim Schneeschuhverein Tuttlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter Einhaltung des genehmigten Hygienekonzeptes haben wieder eine große Anzahl Sportlerinnen und Sportler des Schneeschuhvereins Tuttlingen, von Polizei- und Zollbewerbern und einigen Gästen das Deutsche Sportabzeichen erworben. In den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination absolvierten sie je nach Altersklasse vorgeschriebenen Prüfungen und stellten damit ihre körperliche Fitness unter Beweis.

Nun war es wieder soweit. Nachdem letztes Jahr coronabedingt die Sportlerehrung ausgefallen war, ehrte der Schneeschuhverein durch den ersten Vorsitzenden Bernd Kramer und der Abteilungsleiterin Charlotte Deutschkämer die verdienten Sportler wieder in der vereinseigenen Skihütte in Aggenhausen.

Der Pandemie geschuldet haben jedoch dieses Jahr weniger Sportler den Sportplatz und auch die Sportlerehrung aufgesucht.

Für die Durchführung der Sportabzeichenabnahme waren die Abteilungsleiterin Charlotte Deutschkämer, Übungsleiterin Ute Alt sowie die Übungsleiter Henno Alles, Klaus Steinhilper und Bernd Ziegler verantwortlich. Ihnen galt ein besonderer Dank.

Folgende Sportlerinnen und Sportler haben in diesem Jahr die Bedingungen zum Sportabzeichen erfüllt (Anzahl der abgeleisteten Prüfungen in Klammer):

Kinder und Jugend: Maarit Siglinger in Silber (2), Manuel Scholten in Bronze (2), Lauritt Siglinger in Bronze (4) und Jorrit Siglinger in Silber (6).

Bei den Frauen: Cornelia Lüth in Gold (1), Sarah Dietz in Gold (3), Ann-Britt Siglinger in Gold (3), Alexandra Schuster in Gold (6), Elvira Maier in Gold (12), Andrea Dudeck in Gold (18), Inge Ziegler in Bronze (30), Suse Schnekenburger in Gold (35) und Ute Alt in Gold (44).

Bei den Männern: Heiko Alex in Silber (1), Werner Horn in Gold (2), Mathias Simmendinger in Silber (2), Damian Dylus in Gold (5), Ralf Pauli in Gold (6), Jürgen Schuster in Gold (6), Bernd Ziegler in Bronze (6), Christoph Schatz in Gold (10), Harald Schulze in Gold (11), Rainer Siglinger in Gold (12), Günter Maier in Gold (13), Klaus Steinhilper in Gold (16), Thomas Scholten in Gold (26), Herbert Alt in Silber (28), Christian Maier in Silber (31), Hans-Dieter Beck in Gold (33), Bernd Kramer in Gold, (33), Hans-Jürgen Schnekenburger in Gold (34) und Helmut Wetzel in Gold (36).

Familiensportabzeichen: Ann-Britt, Jorrit, Lauritt, Maarit und Rainer Siglinger zum 10. Mal.