Erfolgreiche Saison für den Reit- und Fahrverein Oberschwaben

Für die Reiter*innen des Reit- und Fahrvereins Oberschwaben (RVO) neigt sich die Freilandsaison schon langsam dem Ende zu. Als Highlight fand die vom Pferdesportkreis Oberschwaben jährlich ausgetragene Meisterschaft im Reitsport statt. Mit Stationen der Springturniere in Weingarten, Bad Wurzach und Hauerz wurde ein beachtliches Endergebnis für den RVO erritten. Gleich vier Reiterinnen konnten sich die goldene Medaille in unterschiedlichen Leistungsklassen (LK) holen: Kiara Volek mit Halille Fomia (LK 5 Junioren), Heike Böhmer mit Call me Charlie (LK 5 Reiter), Jennifer Wiedemann mit Dajara (LK 4 Reiter) und Maren Holz mit Despo Noir (LK 3/2 Reiter). Für Laureen Schwendinger mit Denaya gab es in der LK 7 die silberne Medaille. Trainer Egon Rösch ist sehr stolz auf das Ergebnis und die erbrachten Leistungen.

Auch auf den weiteren Springturnieren der bisherigen Freilandsaison waren die Pferde und Reiter*innen in Bestform unterwegs und konnten viele Siege und noch mehr Platzierungen nach Hause holen. In Hauerz gab es zuletzt Siegesschleifen für Heike Böhmer mit Call me Charlie in der Springprüfung Klasse A**, für Jennifer Wiedemann mit Dajara in der Klasse L und für Alexander Wahl mit Iquigene in der Klasse M*. Den Großen Preis von Baindt konnte Meike Rösch mit Captain Buzz Lightyear für sich entscheiden. In Öpfingen gewann Maren Holz mit Cool and Easy die Jungpferdeprüfung Klasse A* und Jennifer Wiedemann mit Dajara die Springprüfung der Klasse L. In Leutkirch-Haid sicherte sich Julian Podiebrad mit Legolas van de Sluishoeve den Sieg in der Klasse A**. In Memmingen flitzte Jennifer Wiedemann erneut mit Dajara auf den ersten Platz in der Klasse L. In Schmalegg ergatterte sich Heike Böhmer mit Call me Charlie Platz eins in der Klasse A**. In Leutkirch-Diepoldshofen teilten sich Jennifer Wiedemann mit Dajara und Marie-Claire Lacher mit Cortina das Siegestreppchen in der Klasse A**.

In der Dressur glänzte Nicole Isser für den RVO. Mit ihren Pferden holte sie in hohen Klassen ebenfalls Siege und Platzierungen nach Weingarten.

Alle Ergebnisse im Detail sowie weiteren Ereignisse des Vereins werden regelmäßig auf unserer Instagram und Facebook Seite gepostet. Nun hoffen wir für die restlichen Turniere auf schönes Herbstwetter und dann geht es für Pferd sowie Reiter in die verdiente Winterpause.