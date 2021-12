Erfolgreiche Prüflinge

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Winterabschlussprüfung haben 125 Auszubildende an der Bertha-Benz-Schule den schulischen Teil ihrer Berufsausbildung in der Bau-, KFZ-, Farb-, Elektro- und Metalltechnik sowie in der Ernährungsabteilung erfolgreich abgeschlossen. In diesem Jahr erfolgte die Übergabe der Abschlusszeugnisse, Belobigungen und Preise im kleinen Rahmen durch die Klassenlehrer. 18 Absolventen wurden mit einer Belobigung ausgezeichnet und neun Auszubildende erhielten für ihre Leistung einen Preis. Den Preis der Landrätin für die beste Leistung aller Auszubildenden bekam der Industriemechaniker Raphael Kernler von seinem Klassenlehrer überreicht.

Preise: Andreas Putzi, Felix Strobel, Tina Heinemann, Hannah Jerg, Emanuel Mader, Jonas Miller, Raphael Kernler, Ilja Loos, Mathias Elsäßer.

Belobigungen: Moritz Köberle, Fabian Bosch, Massimiliano Danner, Robin Kremer, Elias Possekel, Daniel Probstle, Johannes Stark, Tobias Bayer, Gabriel Goetz, Sabrina Jäger, Laurin Lüttin, Nenad Tenjovic, Lara Patze, Josef Weidele, Patrick Beer, Stanislav Wolt, Marvin Löffler, Jeremias Nipp.