Erfolgreiche Herbstrunde der Spielgemeinschaft

Die Vereine Schlachters, Oberreitnau und Hergensweiler arbeiten seit Jahren erfolgreich im Jugendfußball zusammen. Die fußballerischen Grundlagen für die Jüngsten legen die Vereine vor Ort. Ab der Altersklasse U13 trainieren und spielen die Kinder und Jugendlichen aus den drei Vereine gemeinsam. Die Ergebnisse der Herbstrunde bestätigen die gute Jugendarbeit.

Die U13 übertraf in der Bezirksstaffel alle Erwartungen. Die Mannschaft erspielte sich mit vier Siegen ungefährdet den Klassenerhalt. Sie hielt gegen die stärksten Mannschaften im Bezirk Bodensee mit und überzeugte auch gegen den FV Ravensburg I. Das Spiel endete mit einer knappen 2:0 Niederlage. Die zweite Mannschaft in dieser Altersklasse kämpfte um die Herbstmeisterschaft. Sie landete in der Kreisstaffel mit vier Siegen und drei Unentschieden unbesiegt auf Tabellenplatz zwei.

Die U15 behauptete sich in der Bezirksstaffel. Die Mannschaft startete mit einem Sieg in die Runde. Verlor aber danach einige Spiele unglücklich. Am letzten Spieltag sicherte sich die Mannschaft den Klassenerhalt. Sie gewann nach einer tollen Leistung mit 2:0 gegen die SGM Eschach/Weissenau. Im Pokal steht die Mannschaft im Halbfinale. Die zweite Mannschaft in dieser Altersklasse überzeugte in der Kreisstaffel mit drei Siegen und einem Unentschieden und beendete die Herbstrunde auf Platz vier.

Die U17 begeisterte in der Leistungsstaffel. Die Mannschaft erzielte in der Herbstrunde mit tollem Offensivfußball insgesamt 44 Tore. Mit sechs Siegen und einem Unentschieden verpasste sie nur knapp den Aufstieg in die Bezirksstaffel. Ihre Qualitäten stellte sie auch in der Pokalrunde und in Freundschaftsspielen gegen höherklassige Gegner eindrucksvoll unter Beweis. Die Mannschaft ist hochmotiviert und visiert in der Rückrunde die Meisterschaft an.

Die U19 glänzte spielerisch und taktisch in der Leistungsstaffel. Vom ersten bis zum letzten Spieltag marschierte die Mannschaft vorne weg. Sie blieb mit sechs Siegen und einem Unentschieden unbesiegt und rundete die starke Herbstrunde der Spielgemeinschaft mit einer Meisterschaft ab. Die Mannschaft ist mit der Herbstmeisterschaft aufstiegsberechtigt und spielt in der Rückrunde in der Bezirksstaffel. Der Aufstieg in die höhere Spielklasse ermöglicht einen weiteren Schritt in der Weiterentwicklung der Spieler.