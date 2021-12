Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein“ fand am Samstag, den 11. Dezember 2021 der Flug eines Wetterballons im Rahmen des SFZ-Projektes „Stratosphärenflug“ statt. Der Start erfolgte in Kleintissen. Anschließend flog der Ballon rund drei Stunden und traf westlich des Ammersees nach rund 100 km Flugstrecke wieder zurück auf die Erde, wo er von dem SFZ-Team mittels GPS-Trackern geortet und geborgen werden konnte. Die Auswertung der Daten und weitere Experimente folgen nun in einem zweiten Schritt.

Der Projektbetreuer Tobias Frick war selbst sehr beeindruckt von den Aufnahmen, nachdem der Ballon die Wolkendecke durchbrochen hatte und darüber von strahlendem Sonnenschein empfangen wurde. An dem Projekt sind die fünf Jungforscher*innen Martin Hensler, Julian Schewe, Elia Berger, Rocco Curcio und Sören Graf des SFZ Bad Saulgau beteiligt. Ziel war zunächst die erfolgreiche Durchführung eines Stratosphärenflugs sowie verschiedener Experimente unter den extremen Wetterbedingungen, die in großer Höhe vorkommen. Der Ballon steigt bei seinem Flug auf rund 35.000 Meter Höhe - das ist in etwa dreimal so hoch, wie ein Verkehrsflugzeug fliegt. In dieser Höhe herrscht ein sehr kleiner Luftdruck sowie eine Temperatur von ungefähr -50 °C. Der Ballon selbst ist mit rund 4.500 Litern Helium gefüllt und am unteren Ende ist eine selbst gefertigte Sonde mit diversen Messgeräten angebracht. Während des Aufstiegs wird der Ballon aufgrund des kleiner werdenden Drucks immer größer und platzt schließlich in rund 35.000 Meter Höhe. Die Sonde gleitet anschließend an einem Fallschirm zurück zur Erde.