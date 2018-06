Erfolglos-Duo nimmt neuen Anlauf

Neuer Spieltag, neue Chancen für die bislang noch sieglosen Aufsteiger SV Bad Buchau und FC Ostrach. Bad Buchau hat am Sonntag Heimvorteil gegen den FV RW Weiler, der FCO muss bei der Oberliga-Reserve des FV Ravensburg ran

SV Bad Buchau - FV Weiler (Sonntag, 15 Uhr): Aktuell rangiert der FV Weiler ein wenig überraschend(mit nur drei Punkten auf dem Konto nur einen Zähler vor dem schwach gestarteten Gastgeber SV Bad Buchau im hinteren Drittel der Tabelle. Das hat sich die in der Landesliga längst etablierte Mannschaft aus dem Allgäu sicherlich nicht so vorgestellt. Bei einem Sieg könnte der SV Bad Buchau den Gegner in der Tabelle sogar überholen. Für die von Franz Leicht trainierten Gastgeber stellt dies sicherlich nochmal eine besondere Motivation bedeutet. Doch dazu müssen die Bad Buchauer endlich den „Landesliga-Tor-Bann“ brechen, der seit dem ersten Spieltag auf ihnen lastet. Noch nicht ein einziger Treffer gelang dem SV – der zum FV Ravensburg abgewanderte Ex-Torjäger Viktor Hasenkampf hat im Angriff eine Lücke hinterlassen, die bisher nicht ansatzweise geschlossen werden konnte. Immerhin zwei torlose Unentschieden stehen für das Leicht-Team schon zu Buche. Und die Mannschaft arbeitet im Training engagiert, will nun im vierten Anlauf unbedingt den ersten Dreier einfahren. Einfach wird für Buchau diese Aufgabe jedoch nicht. Bad Buchaus Trainer Franz Leicht einen Gegner mit „viel Qualität und Erfahrung sowie technisch starken Spielern, vor allem im Angriff". Über Einsatz und Wille ins Spiel finden und dem Gegner das Leben so schwer wie möglich machen, gilt als Vorgabe und als möglicher Schlüssel zum Erfolgserlebnis. Leicht: „Es gilt, an die guten Ansätze aus dem Spiel in Rangendingen anzuknüpfen, in dem die Abwehr sehr gut stand, so gut wie nichts zuließ und eine gute Raumaufteilung zeigte, jedoch, insbesondere in der zweiten Halbzeit, die Angriffe nicht sauber zu Ende spielte und es dadurch zu keinem Tor(lohn) reichte.“ Personell muss der SVB auf seinen Innenverteidiger Christian Contzen verzichten, der auf Grund seiner Roten Karte (Notbremse) aus dem letzten Spiel gesperrt ist. Ansonsten stehen Leicht alle Spieler zur Verfügung. Wie die Innenverteidigung besetzt wird, entschied sich erst im Abschlusstraining.

FV Ravensburg II – FC Ostrach (Samstag, 17.30 Uhr): Acht Gegentore in den letzten zwei Spielen – man braucht nicht viel Fantasie um zu wissen, woran Matthias Thuro, Trainer des FV Ravensburg II, in dieser Woche mit seiner Mannschaft vor allem gearbeitet hat: „Das Ziel muss sein, defensiv besser zu stehen.“ Also hieß es nach der Manöverkritik am Montag im Training: Umschaltspiel verbessern, an der Handlungsschnelligkeit arbeiten. Positiv stimmt Thuro, dass er so langsam seinen Kader komplett zusammen hat: „Die Urlauber sind zurück – jetzt fehlen nur noch Timo Mörth und Patrick Abt.“ Ein Rückkehrer hat schon vor Wochenfrist trotz der deutlichen Niederlage beim Trainer für Wohlgefallen gesorgt: Mit der Einwechslung von Marc Reischmann kam Stabilität in die Abwehrseite, über die Kehlen vorher fast alle gefährlichen Aktionen initiiert hatte. Die Mission für die nächsten Wochen für den Trainer der Ravensburger: „Eine Formation finden.“ So gut das eben für eine zweite Mannschaft geht: „Natürlich ist die Aufstellung immer ein Stück davon abhängig, wer vom Kader der ersten Mannschaft zu uns stößt, aber wir brauchen ein eingespieltes Grundgerüst.“

Mit dem FC Ostrach kommt am Samstag das aktuelle Tabellenschlusslicht ins Ebra-Stadion. Der Aufsteiger ist noch sieg- und torlos. Matthias Thuro will sich von dieser Statistik nicht blenden lassen – er warnt sogar ausdrücklich vor der Offensive des Gegners: „Dass die Mannschaft sehr torgefährlich ist, hat sie in der letzten Saison in der Bezirksliga unter Beweis gestellt.“ Nichtsdestotrotz gilt beim FV II die Devise: Die Null muss stehen. Und das Spiel gegen Ostrach „muss gewonnen werden“, wie Thuro betont. Auch wenn die Tabelle noch keine Aussagekraft hat: Von unten wollen sich die Ravensburger das Geschehen in der Landesliga nicht anschauen. Keine Frage: Die Qualität im Kader spricht am Samstagabend ganz klar für Thuros Team. Aber der Trainer weiß auch: „Wenn das Kollektiv sticht, kann auch Ostrach so ein Spiel gewinnen.“ Ostrachs Trainer Jochen Kiem muss in Ravensburg auf Außenverteidiger Simon Fischer (privat verhindert) verzichten, ansonsten steht im der gesamte Kader zur Verfügung. Punkt- und torlos steht der FCO am Tabellenende. Doch Kiem relativiert: „Wir hatten mit Friedrichshafen und Lauphheim auch Gegner, die ganz andere Möglichkeiten und Ziele haben wie wir.“ Gegen den bislang einzigen Gegner auf Augenhöhe gab es ja auch immerhin einen Punkt: 0:0 endete das Aufsteigerduell gegen Bad Buchau. „Natürlich haben wir am Torabschluss gearbeitet“, antwortet Kiem auf die Frage nach dem Trainingsschwerpunkt in dieser Woche. Beim FVR dürfet wider der Ex-Bad Buchauer Viktor Hasenkampf auflaufen. „Wir müssen also auch defensiv gut stehen und dann über Konter versuchen, zum Erfolg zu kommen“, sagt Kiem. (ok/tk/hb)