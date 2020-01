Erdbeben mit Stärke 3,5 in der Region

In der Nacht zum Dienstag hat es ein Erdbeben in Baden-Württemberg gegeben. Das Epizentrum der Erschütterungen lag dabei in Bisingen bei Balingen im Zollernalbkreis.

Die stärkste Messung gab es nach Angaben des Landeserdbebendienstes gegen 23.05 Uhr mit einer Stärke von 3,5 auf der Richter-Skala.

Erste Erschütterungen hatte es in dieser Region bereits am frühen Montagmorgen zwischen 2.11 und 5.58 Uhr gegeben, allerdings mit deutlich geringeren Stärken zwischen 0,8 und 1,7 auf der Richter-Skala. Diese sind in der Regel nicht spürbar.

Das Erdbeben mit Epizentrum im Zollernalbkeris in der Auflistung des Landeserdbebendiensts Baden-Württemberg. (Foto: Screenshot - www.lgrb-bw.de)

Auf der Internetseite Erdbebennews.de des Geowissenschaftlers Jens Skapski ist sogar von einer Stärke von 4,3 die Rede. 210 Zeugenmeldungen gingen auf dieser Website zu dem Erdbeben ein. Demnach war das Erdbeben im Umkreis von bis zu 90 Kilometern spürbar.

Aus der Tabelle geht auch hervor: 2020 hat es in Baden-Württemberg bislang 31 Erdbeben ab der Stärke 1 gegeben - 21 davon mit Epizentrum in Zollernalbkreis, vier mit Epizentrum im Landkreis Konstanz.

In BaWü hat es vorhin ja ein wenig gezittert, hier oben in Mannheim war davon nichts mehr groß zu spüren (Gott sei Dank) #Erdbeben— Mia (@RagingMadness) January 27, 2020

Letzte Nacht kurz vorm schlafen gehen hatten wir wohl ein leichtes Erdbeben! Auf einmal fühlte es sich an als würde alles vibrieren und dann war da auch so ein Lärm als wäre etwas abgestellt worden oder so... war ein eigenartiges Gefühl 😶— Bex (@LemongrassCeres) January 28, 2020

Userinnen spüren Erdbeben der Stärke 3.5 in Süddeutschland und denken sie haben Weltuntergang wie im Film 2012 überlebt— Richtja Miesa (@RichtjaM) January 27, 2020