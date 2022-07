Erdbeben im Südwesten – Fast täglich wackelt der Boden

Bei einigen Menschen in der Region rund um Hechingen sitzt der Schreck immer noch in den Gliedern. Ein Erdbeben der Stärke 4,1 auf der Richter-Skala erschütterte die Erde dort am Samstagmittag. Nach Angaben des Landeserdbebendienstes Baden-Württemberg lag das Epizentrum des Bebens bei Hechingen zirka 10 Kilometer unter der Erdoberfläche.

Das Beben war auch noch im Umkreis von 50 km deutlich wahrnehmbar. Im Nachrichtendienst Twitter berichteten Nutzer aus der Nähe von Stuttgart von dem Beben. Sogar bis in die Schweiz nach Zürich hatte das Erdbeben Auswirkungen.

Gefährlich wird es ab Stärke 5

Bei einem Beben mit der Stärke 4,1 handelt es sich laut Innenministerium um ein mäßig starkes Erdbeben. Die Erschütterungen in der Nähe des Epizentrums seien von einem Großteil der Bevölkerung „sehr deutlich spürbar“. Die Intensität nehme mit der Entfernung ab. Über Schäden durch das Erdbeben ist bislang nichts bekannt.

Das ist wiederum nicht verwunderlich. Der Landeserdbebendienst informiert auf seiner Homepage darüber, dass Beben mit Stärken bis zu 4,0 in der Regel keine sichtbaren Schäden verursachen. Ab einem Wert von fünf auf der Richterskala wird es dann aber richtig gefährlich, da Gebäudeschäden in der Nähe des Epizentrums möglich sind.

Fast täglich bebt die Erde in der Region

Erdbeben sind im Südwesten auch nicht unbekannt. Vor allem die Regionen am Hohenzollerngraben und am Oberrhein, werden fast täglich von messbaren Plattenbewegungen heimgesucht. Das zeigt ein Blick auf die Daten des Landeserdbebendienstes. Dort werden alle Erdbewegungen in Baden-Württemberg registriert und gesammelt.

Fast täglich bebt im Südwesten die Erde. Die meisten Bewegungen sind nicht spür- aber messbar, wie die Aufzeichnungen des Landesamtes für Geologie zeigen. (Foto: Landesamt für Geologier, Rohstof)

Leben auf wackeligem Boden

Richtig starke Erdbeben gab es in der Region aber auch schon. Ältere erinnern sich an ein Erdbeben aus dem Jahr 1978. Damals wurde die Region rund um Albstadt getroffen. Ein Beben der Stärke 5,7 verursachte Schäden in Höhe von umgerechnet 150 Millionen Euro. 43 Jahre zuvor - 1935 - hatte es Bad Saulgau getroffen. Die Magnitude damals lag zwischen 5,3 und 5,8. Tausende Gebäude wurden beschädigt.

Starke Erdbeben mit möglicherweise katastrophalen Schadensausmaßen sind im Südwesten zwar selten, aber nicht auszuschließen. Wolfgang Brüstle, Chef der baden-württembergischen Erdbebenwarte

Aber auch in jüngster Vergangenheit kam es in der Region immer wieder zu Beben. Zuletzt hatte im Sommer 2019 mehrfach die Erde im Landkreis Konstanz gewackelt. Davor waren 2016 etliche Beben aufgetaucht. Eine verlässliche Vorhersage für weitere Beben ist für die Region unmöglich, sagt der damalige Chef der Erdbebenwarte, Wolfgang Brüstle.