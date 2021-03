Leichtes Erdbeben erschüttert Insel Reichenau

Konstanz hat das zweite deutlich spürbare Beben im Jahr 2021 hinter sich. Nach der Erdbebenserie in Singen vor rund drei Wochen bebte es nun bei Reichenau. Nach Angaben des Schweizerischen Erdbebendienstes erreichte das Beben bei der Bodensee-Insel um 20:43 Uhr Magnitude 3,0 auf der Richter-Skala. Schäden sind bei dieser Stärke nicht zu erwarten.

Immer wieder bebt am Bodensee die Erde - vor allem bei Basel oder Konstanz. Wieso es dort so häufig zu Erdbeben kommt.

Anders als in Singen lag der Herd des Bebens laut der Schweizer Behörde in einer Tiefe von rund 23 Kilometern. Dadurch war das Beben weniger stark zu spüren, dafür sei das Gebiet, in dem die Erschütterung bemerkbar war, aber sehr weit. Bis in den Schwarzwald hätten Personen das Erdbeben bemerkt. Tiefe und Position des Bebens sind noch nicht mit 100-prozentiger Genauigkeit festgestellt und könnten noch korrigiert werden.

Erdbeben in dieser Tiefe unter dem Bodensee sind aber keine Seltenheit, da sich hier eine sogenannte Störzone befindet, in der es häufiger zu Beben kommt.