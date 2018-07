Berlin (dpa) - Ein Erdbeben hat am Abend gegen 19 Uhr Uhr den Westen Deutschlands erschüttert. Wie das Geoforschungszentrum in Potsdam mitteilte, lag das Epizentrum an der Grenze zu Holland in der Nähe von Emmerich am Rhein in Nordrhein-Westfalen. Berichte über Schäden lagen zunächst nicht vor. Die Stärke des Bebens gab das GFZ mit 3,7 an.