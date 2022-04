Erbacher Kulturverein ist ins neue Programm gestartet

Erbach (sz) - Während der vergangenenMonate hat sich im Heimat -und Kulturverein Erbach (HKV) so einiges getan. die Verantwortlichen haben weiter fleißig das Vereinsheim renoviert, sodass jetzt endlich die ersten Veranstaltungen stattfinden können.

„Ton und Lichtanlage sind inzwischen eingebaut und wir haben wieder eine aktuelle Homepage“ berichtet Schriftführer Tom Schmitt. Anfang April ist der Verein mit Unterstützung des Karaokevereins „The Voices of Schwobaländle“ aus Öpfingen in den Räumen des Kultur- und Heimatvereins in die Saison gestartet. Die Räumlichkeiten luden mit Discolights und Partyambiente zum Singen, Verweilen, ja einfach Spaß haben ein. Die Gäste und Mitglieder des Vereins heizten wie gewohnt, den Besuchern der Veranstaltung mit Songs von Abba bis Zappa ein. Durch alle Genre vertreten waren Rock, Pop, Schlager, Blues und sogarRap. Wieder einmal zeigte sich, dass gemeinsamer Karaokegesang, gemeinsame Freude an Musik, Alt und Jung vereint. Der Karaokeverein plant auch für die Zukunft bereits an einigen Projekten, unter anderem auch speziell für Kinder. Für Essen, Snacks und Getränke war durch die Gastgeber reichlich gesorgt.

Die Veranstaltungsreihe „Heimatklänge“ (gefördert im Impulsprogramm „Kultur trotz Corona“ des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg) startet am Samstag, 23. April, um 20 Uhr. An diesem Abend wird die Band Orange aus Dellmensingen aufspielen, der Magier Meister Eckhart anschließend das Publikum verzaubern, ehe DJ T-Rex den Abend mit passender Tanzmusik abschließen wird.

Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Heimatklänge werden am 14 Mai mit Jiving Fanny Sister, Feuershow und DJ, am 3. Juni mit Jesus George und einer Songlotterie sowie am 4. Juni mit den Loud Packers und weiterem Programm stattfinden. Des Weiteren wird der HKV am 21. Mai von 8 bis 16 Uhr einen Flohmarkt am Vereinsheim veranstalten. Weitere Informationen gibt es für Interessierte auf der neuen Internetseite www.hkv-erbach.com. Dort finden diese auch Aktuelles und Geschicht liches zum Heimat- und Kulturverein und vieles mehr