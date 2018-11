Erbach beendet lange Durststrecke

Der TSV Erbach hat seine Durststrecke in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller beendet und sich mit den 4:0 im Nachholspiel beim SV Asselfingen in die Winterpause verabschiedet. Neun Partien war Erbach zuletzt ohne Sieg und dadurch in den Tabellenkeller gerutscht. Umso wichtiger war der Sieg bei den ersatzgeschwächt angetretenen Asselfingen; dadurch verkürzte der TSV den Rückstand auf den Relegationsplatz auf vier Punkte und auf den ersten Nichtabstiegsplatz, den eben Asselfingen belegt, auf fünf. Spieler des Nachmittags beim klaren Erbacher Sieg am Samstag war Stürmer Tim Maier, der alle vier Treffer für die Mannschaft von Trainer Harald Plail erzielte. Die Führung erzielte Maier per Foulelfmeter (15.), in der 39. Minute schoss der Angreifer das 2:0. Nach der Pause erhöhte er in der 64. und 73. Minute auf 3:0 und 4:0.