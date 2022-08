Er wacht über Wetter, Schwemmholz und andere Gefahren auf den Bregenzer Festspielen

Yamadori-Plattform? Wie bitte? Manfred Achberger erwähnt das ominöse Objekt auf die Frage, was seine nächste Aufgabe als Bühnenmeister der Bregenzer Festspiele sei. Er hat gerade Pause. Demnächst starten die „technischen Checks“, die jeweils einige Stunden vor Beginn der Vorstellungen von Puccinis Oper „Madame Butterfly“ auf der Seebühne einen reibungslosen Ablauf sichern. Man trifft sich zum Gespräch auf der Zuschauertribüne.

Jetzt soll es also zuerst an die Überprüfung dieser Yamadori-Plattform gehen. Was sich wie ein mechanischer Terminus anhört, entpuppt sich als interne Bezeichnung der Festspielcrew für eine Vorrichtung unter Wasser. Auf ihr fuhr der um die Titelfigur der Oper Cio-Cio-San werbende Fürst Yamadori während der Festspiele vor der Seebühne vorbei. So es denn der Wellengang erlaubt.

Einiges hängt bei der Bregenzer Seebühne vom Wellengang ab

Um solche Abwägungen geht es unter anderem bei den Checks, die Achberger als Abendspielleiter zu überwachen hat. Weitere Überprüfungen betreffen das Papierboot, das Cio-Cio-Sans Söhnchen der Abende „bregenzseitig“ ins Wasser setzte. „Mathilda“ wurde es intern getauft. Auch für diese Aktion kann es nur bei moderatem Wellengang grünes Licht geben. Viele Details auf der Bühne werden erst in den Stunden vor der Aufführung vorbereitet.

Etwas anderes hat man als unbedarfter Festspielbesucher nicht unbedingt auf dem Schirm: Achberger schickte während der gerade zu Ende gegangenen Festspiele regelmäßig seine Mannschaft über gesamte Bühne, um Spinnen zu entfernen. Überall, wo gesungen wurde.

Weil es am Wasser und bei intensiver Beleuchtung massenweise Insekten gebe, blieben Spinnen natürlich nicht aus, erklärt der Abendspielleiter. Und so manche Sängerin habe für die kleinen oder auch größeren Tierchen nicht viel übrig. Man verzichte dabei aber auf Gift.

Mit Besen bewaffnet, säubere ein größerer Teil seiner Mannschaft Treppen und Wege. Der Rest entferne im Arbeitsboot vor jeder Vorstellung Seegras und Schwemmholz an den Rändern der Bühne.

Die Crew der Bregenzer Festspiele ist absolut aufeinander eingespielt

All diese Arbeiten müssen eine Stunde vor Beginn der Vorstellung abgeschlossen sein, sagt Achberger. Um viertel vor acht gebe es eine Besprechung seines ganzen Teams. Da werde geklärt, welcher Techniker am Abend welche Position besetze und welches bühnentechnische Teil er bewege. Die Crew sei für alle Gegebenheiten eingeschult. Jeder könne alles, falls es Krankenstände gebe.

Als Abendspielleiter sitze er anschließend in der „Wetterküche“, einem verglasten Raum hoch oben im Rücken der Zuschauertribüne. Von dort habe man einen guten Überblick über gesamte Szene.

Manfred Achberger ist als stellvertretender Leiter der Abteilung Bühnen für die Seebühne zuständig. Als einer der drei Abendspielleiter, die im „Radldienst“ abwechseln, übernimmt er diesen Job einmal in der Woche. In der „Wetterküche“ entscheidet er an solchen Tagen gemeinsam mit Geschäftsführer Michael Diem und Technikdirektor Wolfgang Urstadt, ob eine Vorstellung abgebrochen werden muss, wenn entsprechende Prognosen das nahelegen.

Der Blick auf das Wetterradar ist bei den Bregenzer Festspielen unerlässlich

Da schaue man dann auf Wetterkarten, studiere das Blitz- und Regenradar, erwäge Risiken aufgrund von Erfahrungswerten mit dem Wind vor Ort und im Blick auf mögliche technische Folgen. Ihre konkrete Einschätzung sei sein Part bei solchen Beratungen. Nach kurzer Abstimmung einige man sich dann auf „Abbruch“ oder „Weiterspielen“.

Bei Zweifelsfällen muss der Abendspielleiter jede einzelne riskante Aktion der Inszenierung im Blick auf die aktuelle Wettersituation bewerten und für entsprechende Lösungen sorgen. Als Beispiel nennt Achberger den Einsatz der erwähnten Yamadori-Plattform. Je nach der Blitzsituation in der Bregenzer Bucht muss eingeschätzt werden, ob sie losgeschickt werden darf.

Die Sänftenträger des Fürsten – sechs Statisten – müssen bei dieser Szene etwa zehn Minuten lang durchs Wasser stapfen. Spätestens vier Minuten vorher sollte entschieden werden, ob Yamadori stattdessen auf der Bühne hereinkommt.

Dasselbe gilt für den Heiratsvermittler Goro und seinen Sprung ins Wasser. Hinter die Bühne kann er danach nur schwimmen, wenn kein Blitz droht, kein Holz oder Seegras kurzfristig angeschwemmt wurde und der Wellengang nicht zu hoch ist.

Die Lieblingsproduktion in Bregenz hat Bühnenmeister Achberger nicht

Manfred Achberger arbeitet seit 1986 vertraglich für die Bregenzer Festspiele. Seit 1990 ist er dort fest angestellt. Nach so langer Zeit bleiben sicher einige Highlights im Gedächtnis? Der Bühnenmeister überlegt lange, möchte sich aber nicht festlegen.

Auch der Frage nach einer Lieblingsoper unter all den Produktionen, die er im Laufe seiner mehr als drei Jahrzehnte auf der Seebühne erlebt hat, weicht er aus. Jedesmal gebe es wieder andere schöne Dinge, für ihn vor allem aber auch immer wieder neue Herausforderungen.

Und dramatische Vorkommnisse oder gar Pannen, die er nie vergessen wird? Da erzählt Achberger dann doch noch von einem Zwischenfall bei der „Zauberflöte“: Eine Gondel, die mit Klemmen auf ihrer Fahrbahn unter Wasser fixiert war, sei aus dem Ruder gelaufen und langsam abgesoffen. Eine Solistin und ein Techniker mussten von Tauchern gerettet werden, seien aber nicht zu Schaden gekommen.

Die Gondel habe man schließlich mit einem mobilen Kran geborgen.