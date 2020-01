Enzisreute feiert das Sebastiansfest

Am Namenstag des Dorfheiligen St Sebastian, dem 20. Januar, haben sich die Bewohner des Ortsteils Enzisreute zu einem Gottesdienst versammelt. Neben den Enzisreuter Bürgern feierten auch viele Gläubige aus der Kirchengemeinde Reute-Gaisbeuren das Patrozinium mit.

In diesem Jahr mischte sich unter anderem auch der ehemalige Landtagsabgeordnete Helmut Kiefl mit seiner Frau Gisela unter die Kirchenbesucher, heißt es in einer Pressemitteilung.

Kapellenfassade 2019 erneuert

Ruhestandspfarrer Adolf Schuhmacher nahm in seiner kurzen Predigt das Thema der Lesung „Das Buch mit den sieben Siegeln aus der Geheimen Offenbarung des Johannes“ auf, heißt es in der Presseerklärung weiter. „Auch der heilige Sebastian konnte die Rätsel des Lebens nicht erkunden. Als Hauptmann am kaiserlichen Hof hatte er in der Zeit der Christenverfolgung furchtlos seinen Glauben bekannt. Wegen seiner Hilfe für notleidende Christen wurden Bogenschützen auf ihn angesetzt. Zivilcourage ist auch heute noch eine Forderung an uns“, so der Prediger.

Zur Freude der Bewohner von Enzisreute wurde im letzten Jahr die Fassade der an der Bundesstraße befindlichen Kapelle wieder erneuert. Im Innenraum prägen eine spätgotische Holzplastik des heiligen Sebastian aus dem Jahre 1518 sowie zwei große Bildtafeln den Chorraum. So kamen die Spenden der Kirchenbesucher dieser Renovierung zugute. Die Betreuung der Dorfkapelle übernehmen die Nachbarn im Wechsel.

Dieses Jahr teilen sich die Familien Nold und Wachter diese ehrenamtliche Aufgabe. Im Anschluss an den Gottesdienst versammelten sich die Besucher im nachbarschaftlichen Gasthaus „Zum Kreuz“.