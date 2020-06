Envy triumphiert bei Rocket-League-Turnier The Brawl

Von Schwäbische Zeitung

Ein 41-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag in der Friedrichshafener Riedleparkstraße in einer Praxis randaliert und einen 58-jährigen Arzt verletzt. Das berichtet die Polizei. Nachdem der Mediziner den Mann aufgefordert hatte, die Räumlichkeiten zu verlassen, kam es zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf er leicht verletzt wurde. Der Randalierer, der von den Polizisten in eine Fachklinik gebracht wurde, wird nun wegen Hausfriedensbruchs und Körperverletzung angezeigt.