Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum bezuschusst Gemeinden

Anlässlich einer Sonderausschreibung unterstützt das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) Gemeinden in Baden-Württemberg mit einem Fördervolumen von 15,8 Millionen Euro. Für die Verwendungszwecke Grundversorgung beziehungsweise Wohnen erhalten auch Gemeinden rund um Ravensburg Fördermittel. So kann sich Baienfurt über 138 810 Euro freuen, Berg über 250 000, Wolfegg über 114 600 und Schlier über zwei Einzelzahlungen von 158 430 und 50 000 Euro.

„Die Corona-Pandemie stellt die Unternehmen, ebenso wie unsere Gastronomie vor große Herausforderungen. Für die Landesregierung ist klar, dass hier schnelle Hilfen nötig sind. Deshalb wird es in diesem Jahr im Entwicklungsprogramm Ländlichen Raum zum ersten Mal eine unterjährige Programmentscheidung geben. Aus den Aufnahmeanträgen von 248 Gemeinden ist eine Programmentscheidung mit einem Fördervolumen von 15,8 Millionen Euro entstanden“, wird der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, in einer Pressemitteilung zitiert.

Das Land lasse die Unternehmen und Bürger nicht im Stich, so Hauk weiter. Mithilfe des ELR seien strukturell bedeutsame Investitionen in Höhe von 105,4 Millionen Euro geplant. Aufnahmeanträge könnten bis Ende August gestellt werden. „Mit den an die aktuelle Situation angepassten Maßnahmen trägt das ELR dazu bei, auch in schwierigen Zeiten effiziente Strukturhilfe zu leisten“, sagte der Minister.