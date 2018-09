Kressbronn (bb) - Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Erweiterte Ortsmitte“, zweite Auslegung: Was eher langweilig klingt, hat am Mittwoch doch für einige Diskussion gesorgt. Denn bei dem neuen Projekt, bei dem 23 Wohnungen neben der Festhalle entstehen sollen, ging es in der jüngsten Gemeinderatssitzung um die Entwässerung – oder besser gesagt um den Hochwasserschutz.

Wie berichtet sollen neben der Festhalle auf drei Baugrundstücken neue Gebäude in Anlehnung an die Gestaltung der Halle entstehen. Geplant sind 23 Wohnungen sowie erneut Gastronomie an dem Standort des heutigen Café Bistro 08. Bernd Zimmermann, Geschäftsführer des Büros Zimmermann und Meixner, stellte die Entwässerungspläne vor, die auch notwendig sind, weil sowohl Nonnenbach als Fallenbach „nicht weit weg“ seien. So sollen auf dem Grundstück im östlichen und westlichen Bereich jeweils Mulden entstehen, die das Wasser in eine Retentionsmulde auf dem südlichen Teil des Grundstücks leiten. Von dort aus geht es in den Regenwasserkanal.

Aber dieser sei ohnehin schon voll, warf Thomas Biggel (CDU) ein, dessen Grundstück gegenüber liegt und in Hochwassersituationen immer besonders stark betroffen ist. „Ich habe da größte Bedenken. Denn wenn jetzt auch noch das Wasser von den Parkplätzen dort hineinfließt, dann wird es das Becken nicht fassen können“, so der CDU-Rat mit Blick auf die Wassermassen, die dann auch sein Grundstück tangierten.

Doch Bernd Zimmermann machte deutlich, dass es nicht darum gehe, mit dem Neubauvorhaben die bereits vorhandenen Hochwasserprobleme zu lösen, sondern darauf zu achten, „dass keine Verschlechterung der Situation eintritt“.

Damit konnte er einen Teil der Räte allerdings nicht überzeugen: „Das Rohr da ist randvoll, da versickert nichts. Das funktioniert so nicht“, sagte Wolfgang Binzler (CDU). Silvia Queri (Grüne) äußerte sich ähnlich: „Das ist absolutes Krisengebiet, für das selbst wir noch keine Lösung haben. Mir erschließt sich da die Logik nicht, wenn Sie sagen ,es darf nicht noch schlimmer werden’.“

Unterstützung dagegen kam von Martin Kolb (SPD), der an der Stelle schon mal gewohnt hat: „Ich weiß, was da los ist, wenn Hochwasser ist.“ Allerdings sei das Wasser überwiegend aus der Hemigkofener Straße gekommen und weniger über die besagten Grundstücke, die nun neu bebaut werden sollen. Stefan Fehringer (BWV) gab zu Bedenken, dass seinerzeit, als die Gemeinde die Festhalle gebaut und dort die komplette Fläche versiegelt habe, niemand nach Hochwasser gefragt habe. „Das verwundert mich schon.“

Mehrheitlich stimmten die Räte schließlich für die zweite Auslegung des Bebauungsplans.