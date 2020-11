Enttäuschende Resonanz

52 Jahre ist es inzwischen her, dass Roland Roth in Bad Schussenried die Wetterwarte Süd gegründet hat. Niemals hätte er sich damals träumen lassen, dass es die Wetterwarte so lange geben würde – und dass sie sich im Jahr 2020 so großer Beliebtheit erfreut.

Diese Woche gibt es einen neuen Rekord zu vermelden. Mehr als 50 Millionen Menschen haben seit der Gründung die Internetseite aufgerufen, um zu erfahren, wie das Wetter im Süden Deutschlands wird.