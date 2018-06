Entscheidung im Abstiegskampf - BVB bekommt Meisterschale

Berlin (dpa) - In der Fußball-Bundesliga fällt heute die Entscheidung im Abstiegskampf. Im Fernduell zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Köln geht es darum, wer den 1. FC Kaiserslautern in die 2. Bundesliga begleiten muss und wer noch eine Chance in der Relegation erhält. Die Kölner gehen mit einem Zwei-Punkte-Vorsprung auf Hertha in die Partie gegen den FC Bayern München. Die Berliner treffen am letzten Spieltag der Saison auf 1899 Hoffenheim. Borussia Dortmund bekommt nach der Partie gegen den SC Freiburg die Meisterschale überreicht.