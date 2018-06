Entscheidung über neuen Eröffnungstermin für Hauptstadtflughafen

Schönefeld (dpa) - Für den künftigen Hauptstadtflughafen Berlin soll heute ein neuer Eröffnungstermin festgelegt werden. Dazu kommt der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft am Vormittag in Schönefeld zusammen. Im Gespräch ist, den neuen Flughafen am 27. Oktober 2013 in Betrieb zu nehmen. Anfang der Woche war bekanntgeworden, dass der Flughafen nicht wie zuletzt geplant am 17. März öffnen kann, weil die Probleme mit der Brandschutzanlage noch lange nicht gelöst sind. Das Kontrollgremium will heute auch ein neues Finanzierungskonzept beschließen. Die ursprünglichen Kosten von 2,4 Milliarden Euro sind ohne die neue Verzögerung auf bis zu 4,3 Milliarden Euro gestiegen.