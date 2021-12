Entlastung für die Braunenbergschule

Wie sehr die Bauarbeiten für den Bildungscampus Braunenberg die Kinder und den Unterricht an der Wasseralfinger Braunenbergschule beeinträchtigen, hat der zweite Vorsitzende des Fördervereins der Schule, Marc Cavatoni, in der Bürgerfragestunde der jüngsten Gemeinderatssitzung eindrücklich geschildert. Mittlerweile haben sich Stadt und Schulleitung auf ein umfangreiches Paket an Maßnahmen verständigt, mit denen die Situation verbessert werden soll. In einem Elternbrief erläutert Rektorin Nadia Feiler die Maßnahmen.

Diese sollen, wie Feiler schreibt, „uns zum einen für den Lärm und den Dreck entschädigen und zum anderen unsere Sicherheit gewährleisten“. An die Ostseite des Pavillon Ost kommt demnach ein Baugerüst und öffnet so über die Fenster einen zweiten Fluchtweg. Über die Baustraße auf dem oberen Schulhof wird, bis zum Schulbeginn im Januar, eine Gerüstbrücke gebaut. Die Kinder queren dann das Schulgelände ausschließlich über diesen Weg. Der obere Pausenhof ist Baugelände und werde mit Baugittern und neuen Wegen noch besser gesichert.

Die Stadt Aalen hat zudem eine Sicherheitsfirma beauftragt, die ab dem 12. Januar jeden abfahrenden Lkw begleitet, Baugitter öffnet und schließt und ausschließlich auf die Sicherheit der Kinder achtet. Der Gemeindevollzugsdienst soll außerdem die Parksituation in der Steinstraße überwachen.

Die Baustelle Steinstraße wird laut Elternbrief bis 15. April verlängert. Die Vollsperrung bleibt erhalten. Der Fußweg der Kinder führt weiter über die Wiesendorfstraße.