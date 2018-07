Entführung von Maria Bögerl: Polizei weist Vorwürfe zurück

Die Suche nach Maria Bögerl am Montag zwischen Neresheim und Nördlingen hat zu keinem Ergebnis geführt. Zu den Vorwürfen angeblicher Pannen, die es bei der Geldübergabe gegeben haben soll, will sich die Polizei noch nicht äußern.

Klopfgeräuschen, die Spaziergänger in einem Waldstück an der B 466 gehört haben, ging die Polizei am Montag nach. „Leider hat die Suche nichts ergeben“, sagte Horst Baur, Sprecher der Polizei Heidenheim. Die Beamten fanden weder die entführte Maria Bögerl, noch konnten sie Klopfgeräusche ausmachen. „Es könnte alles gewesen sein, von einem Specht bis hin zu einem Kind, das mit einem Stock gegen einen Stein gehauen hat.“ Von 1720 Hinweisen müssen nach erster Einschätzung 900 zeitnah abgearbeitet werden. Von diesen 900 wichtigen Hinweisen wurden bislang 300 bearbeitet – ohne Erfolg. Zu den Vorwürfen der Bild-Zeitung, dass der Polizei Pannen bei der Geldübergabe unterlaufen seien, wollte sich Baur nicht äußern. Das Blatt bezieht sich in einem Online-Artikel auf Aussagen von Anwohnern aus Söhnstetten bei Heidenheim, die am Entführungstag Polizeifahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn vernommen hätten, wodurch möglicherweise die Täter verschreckt worden wären. „Es ist wenig zielführend, sich momentan auf solche Dinge zu beschränken. Als Polizei besteht unsere Aufgabe vordringlich darin, Frau Bögerl zu finden“, sagte Baur.